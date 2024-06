William und Prinzessin Kate nehmen hinter den Kulissen große Veränderung vor

Zu den Pflichten des neuen Mitarbeiters werde auch die Zusammenarbeit mit dem Privatsekretariat, den Kommunikations-, Besuchs- und Veranstaltungsteams sowie dem Korrespondenzteam des Buckingham Palace gehören.

Stelleninserat: Das müssen Bewerber vorweisen können

In der Personenbeschreibung für die Stelle im Kensington Palace heißt es, dass Bewerber über "hervorragende" Kommunikationsfähigkeiten und "Gespür und Leidenschaft" für das Schreiben von Briefen verfügen sollten.

Der Mitarbeiter werde Vollzeit eingestellt und hauptsächlich im Kensington Palace tätig sein. Er werde aber auch zu anderen königlichen Haushalten im Vereinigten Königreich reisen - vermutlich im Gefolge des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Im Stelleninserat heißt es, der neue Mitarbeiter werde die Möglichkeit haben, mit anderen "sehr hochrangigen" Persönlichkeiten innerhalb und außerhalb des königlichen Haushalts in Verbindung treten.

"Begeistert, eigenmotiviert und proaktiv" soll der neue Mitarbeiter sein und über "starke" Verwaltungskenntnisse verfügen. In der Stellenausschreibung heißt es weiter: "Sie sollten in der Lage sein, mehrere Fachgebiete und große Korrespondenzmengen zu verwalten. Sie sollten in der Lage sein, ruhig zu bleiben und auch unter dem Druck, strenge Fristen einzuhalten, Leistung zu erbringen."