Fürstin Charlène ein Hingucker in schwarzer Spitze

Die Fürstin von Monaco nahm am Abend des 23. Junis an einer Veranstaltung zu Ehren von des verstorbenen Pierre de Coubertin und der Erfindung der modernen Olympischen Spiele in Paris teil.

Das "philharmonische Konzert, organisiert vom Familienverband Pierre de Coubertin und insbesondere von seiner Präsidentin, Frau Alexandra De Navacelle De Coubertin , fand im Großen Amphitheater der Sorbonne in Anwesenheit zahlreicher Persönlichkeiten wie dem Präsidenten des International Olympic statt Komitee, Herr Thomas Bach, dem Präsidenten des französischen Nationalen Olympischen und Sportkomitees, [...] David Lappartient und dem Präsidenten des Organisationskomitees der Olympischen und Paralympischen Sommerspiele 2024 in Paris, [...] Tony Estanguet", statt.

Fürstin Charlène besuchte "ein außergewöhnliches Konzert an der Sorbonne zum Gedenken an den 130. Jahrestag der Gründungsrede der Olympischen Spiele der Neuzeit und der Olympischen Bewegung", heißt es auf Instagram.

Die in Simbabwe geborene Fürstengattin präsentierte sich bei der Veranstaltung an der Sorbonne-Universität in einem schwarzen Overall von Elie Saab mit enger Taille, weiten Hosenbeinen, die ihre Beine optisch verlängern, und einem transparenten Spitzenoberteil.