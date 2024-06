Prinzessin Catherine hat am 15. Juni anlässlich der Geburtstagsparade zu Ehren von König Charles III. einen seltenen Auftritt absolviert.

Kate absolvierte kürzlich seltenen Auftritt Zum ersten Mal seit fast einem halben Jahr zeigte sich Kate wieder in der Öffentlichkeit, nachdem sie sich aufgrund einer Krebsdiagnose in Behandlung begeben hat. Zusammen mit ihrem Ehemann Prinz William und den drei gemeinsamen Kindern erschien die Princess of Wales zur Parade "Trooping the Colour". Dass es Kate wichtig war, die Feierlichkeiten nicht zu verpassen, führt Adels-Expertin Rebecca English unter anderem auf ihr enges Verhältnis zu ihrem Schwiegervater zurück. Dazu mehr:

Die Gesundheitskrise der Prinzessin soll für sie und William eine enorme Herausforderung darstellen. Der Thronfolger lässt seiner Frau Berichten zufolge aber die bestmögliche Unterstützung zukommen. Das Ehepaar führt seit seinem Kennenlernen an der St. Andrews University in Schottland eine weitgehend skandalfreie Ehe. Und in den letzten sechs Monaten haben die beiden bewiesen, dass William und Kate eine Partnerschaft pflegen, die allen Hindernissen des Lebens standhält. Dies sei auch ersichtlich geworden, als Kate kürzlich ihrem Gatten mit einem rührenden Schnappschuss zum Vatertag gratulierte. Die Royal-Expertin und ehemalige BBC-Royal-Korrespondentin Jennie Bond deutet an, dass das Foto Bände über die dauerhafte Bindung des Paares spricht und zudem hoffnungsvollen Aussichten gebe.

Der Adels-Expertin zufolge hätten William und Kate angesichts der gesundheitlichen Probleme der Prinzessin von Wales ihre bisher schwerste Prüfung zu meistern. "Die letzten Monate waren ein Test für ihre starke Partnerschaft", sagte Bond gegenüber dem OK!-Magazin und fügte hinzu: "Ich denke, dieses Foto zeigt uns, dass sie auch in den schwierigsten Zeiten immer noch in der Lage sind, vor Freude zu hüpfen, und dass Kate bewusst ein Bild ausgewählt hat, das ihren Optimismus für die Zukunft zum Ausdruck bringt."

"Sie liebt William – er ist ihr Fels und hat sie in all dem so selbstlos unterstützt und wurde von der Öffentlichkeit dafür kritisiert, dass er nicht mehr tat und sich ihr widmete", so die Adels-Expertin über die vorübergehende Auszeit von royalen Verpflichtungen, die sich William genommen hatte, um seiner Frau beizustehen. "Deshalb liebt sie ihren Mann. Ich denke, ihre Ehe ist stärker als je zuvor." "Ehe bis ins Mark erschüttert" Dennoch wird die Adels-Expertin nicht müde, zu betonen, dass Kates Erkrankung für William und Kate eine erhebliche Belastungsprobe gewesen sein dürfte. "Diese letzten Monate waren wahrscheinlich die schwierigste Zeit in ihrer gesamten Ehe und müssen sie bis ins Mark erschüttert haben", stellt Bond fest, die sich aber optimistisch gibt: "Über die Zukunft nachzudenken muss unglaublich beunruhigend gewesen sein, aber ich denke, dieses Bild wurde bewusst ausgewählt, um zu zeigen, dass sie jetzt alle in einer Stimmung sind, in der sie positiv in die Zukunft blicken können."