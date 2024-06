Jacques und Gabriella: Dicke Luft bei Familienauftritt mit Albert 

Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques begleiteten am Sonntagabend ihren Vater Fürst Albert II. zu den Feierlichkeiten anlässlich der Johannisnacht in Monaco.

Albert und die Zwillinge beobachteten vom Balkon des Fürstenpalastes aus das Geschehen auf dem Platz vor dem Palast. Charlène war dem Familienauftritt ferngeblieben. Die Fürstin nahm am Abend des 23. Junis an einer Veranstaltung zu Ehren von des verstorbenen Pierre de Coubertin und der Erfindung der modernen Olympischen Spiele in Paris teil.

Als Streitschlichterin konnte sie jedenfalls nicht fungieren, als es zu dicker Luft zwischen ihren beiden Kindern kam. Ein Video zeigt Gabriella mit grantigem Gesichtsausdruck. Ihr Bruder flüstert ihr etwas ins Ohr, doch die Prinzessin verschränkt ihre Arme vor der Brust und würdigt Jacques keines Blickes (zu sehen hier).

Prinz Jacques lässt sich nicht mehr von Gabriella dominieren

Die Zwillinge gelten eigentlich als eingespieltes Team. Sie haben nicht nur schon oft bewiesen, den erlesenen Modegeschmack von ihrer Mama geerbt zu haben. Jacques zeigt sich gegenüber seiner Schwester oft beschützend.

Es scheinen sich aber auch erste Geschwisterstreitigkeiten bei den beiden Neunjährigen Einzuschleichen. So hat Albert erst im März verraten, dass sich sein Sohn nicht mehr von seiner Schwester dominieren lässt.

"Die Zwillinge werden Ende des Jahres zehn Jahre alt und ich sehe, wie sich die Temperamente jedes Einzelnen verändern oder durchsetzen", erzählte der Fürst gegenüber Paris Match. "Gabriella ist eher die Kontinuität dessen, was sie als Kind schon angedeutet hat. Sie ist ein kleines Mädchen, das einen unabhängigen Charakter hat und sich ziemlich frei ausdrücken kann."

Sein Sohn hingegen habe sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert.

"Man dachte, Jacques sei introvertierter, aber er ist schon seit einiger Zeit selbstbewusster geworden. Er ist seiner Schwester gegenüber wohlwollend, lässt sich aber nicht mehr von ihr dominieren. Er kann sie mäßigen und Nein sagen. Es ist sehr amüsant, ihm zuzusehen. Sie sind sich sehr nahe, sehr verschmolzen", erzählte Fürst Albert.