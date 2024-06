"Traurig": Meghans Vater äußert große Sorge um Archie und Lilibet

Thomas Markle hat seine beiden Enkelkinder noch nicht persönlich gesehen. Das sei "traurig". Er hofft aber, dass sie eines Tages zum Wohle von Archie und Lilibet doch noch zusammenkommen werden.

"Ich würde gerne meine Enkelkinder kennenlernen, würde mich aber zu diesem Zeitpunkt über ein Foto freuen", gestand Markle gegenüber der Daily Mail.

Auch Prinz Harry habe sich ihm bisher noch nie von Angesicht zu Angesicht persönlich vorgestellt. Er sei sich immer noch nicht sicher, warum er den Prinzen nie getroffen habe, so Markle.

"Er verfügt über die Mittel, um um die Welt zu fliegen – und das tut er auch –, aber warum ist er nicht zu mir gekommen, insbesondere als Leute im königlichen Haushalt wie Jason Knauf [Harry und Meghans ehemaliger Kommunikationsminister] ihn dazu drängten? Das hat für mich nie Sinn ergeben", beschwerte sich Meghans Vater, der sich fragt, was für ein Mann jemanden heiratet, ohne den Vater der Braut kennenzulernen.

Für König Charles III. empfinde Markle ein "tiefes Mitgefühl", da auch der Monarch mit einer angespannten Beziehung zu den Sussexes zu kämpfen habe.

Thomas Markle macht außerdem eine konkrete Sorge zu schaffen: In nur wenigen Wochen wird er 80 Jahre alt und hat gemischte Gefühle, wenn es um den wichtigen Meilenstein in seinem Leben geht. Meghans Vater hat Angst, dass sein Geburtstag alles von dem, was in den letzten sechs Jahren seit Meghans und Harrys Hochzeit passiert ist, "überschattet" werde.