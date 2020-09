William und Kate verraten: Davon ist Prinz Louis zurzeit besessen

Während des Lockdowns haben die Cambridges ihre Kinder zu Hause auf ihrem Anwesen in Norfolk unterrichtet, wo die Familie die Quarantäne verbrachte. Inzwischen gehen George und Charlotte wieder regulär zur Schule. Was für ihn und seine Frau eine Erleichterung ist, wie William zugibt. "Ich denke, dass alle Eltern erleichtert ausatmen, weil die Schule wieder anfängt", so William über die Zeit in Quarantäne. "Fünf Monate - es war wundervoll, aber es waren fünf lange Monate."