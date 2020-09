Cambridges backen Bagles: Shitstorm für William und Kate

Vor allem Kate bekam ihr Fett weg - dafür, dass sie ihr Haar offen trug. "Braucht mach in England kein Haarnetz?", wundert sich zum Beispiel jemand. "Muss man nicht Haarnetze oder Kopfbedeckungen tragen und seinen Schmuck ablegen, wenn man in dieser Bäckerei arbeitet?", wirft ein User in den Raum. "Ganz ehrlich, ich fürchte mich eher vor den Haaren im Teig", schreibt ein anderer.