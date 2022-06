Eine Angewohnheit von William und Kate kann die Queen "nicht ertragen"

Kate erledigt viele Alltagsaufgaben gerne persönlich. Auch, dass die Herzogin zu Hause am liebsten selbst kocht, wurde in der Vergangenheit schon oft berichtet. Während ihr Ehemann zugegeben hat, dass er nicht der Begabteste in der Küche ist, gilt Kate als leidenschaftliche Köchin. Auch ihre drei Kinder dürfen ihrer Mama beim Kochen unter den Arm greifen, so Vanity Fair.