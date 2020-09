William und Harry: Versöhnung als Geburtstagsgeschenk?

Der britische Prinz Harry gilt als sensibler Familien-Mensch. Seinen heutigen 36. Geburtstag wird er aber ohne seinen Vater Prinz Charles oder Bruder William verbringen. Harrys neues Zuhause liegt weit entfernt von seiner Heimat Großbritannien an der "Amerikanischen Riviera" - der Region um die kalifornische Küstenstadt Santa Barbara. Das Haus in der Luxus-Enklave Montecito, in das der Royal mit Herzogin Meghan (39) und Sohn Archie Harrison (1) gezogen ist, soll neun Schlafzimmer haben - mit Heimkino und Swimmingpool wäre das Anwesen auch ideal für eine Geburtstagsparty. Zumindest vonseiten seiner Familie muss sich Harry in diesem Jahr aber mit virtuellen Glückwünschen zufrieden geben.