William & Kates gemeinsame Vorfahrin: Das aufsehenerregende Leben der "unglücklichen Gräfin"

Obwohl sie mit Gray verlobt war, wurde sie von einem listigen Abenteurer namens Andrew Stoney verführt. Er nannte sich Captain Stoney, obwohl er eigentlich nur ein Leutnant war. 1777 überredete Stoney Mary zu heiraten, bemächtigte sich ihres Vermögens und misshandelte sie acht Jahre lang körperlich und geistig, bevor ihr die Flucht gelang.

Ihr Leidensweg sollte damit aber nicht vorbei sein, denn als Mary 1785 die Scheidung einreichte, wurde sie von Stoney entführt. Er drohte, sie zu vergewaltigen und zu töten, knebelte und schlug sie, während sie auf einem Pferd transportierte, bevor er verhaftet wurde. Schließlich wurde Marys Peiniger zu drei Jahren Gefägnis verurteilt. Sowohl sein Prozess als auch der Scheidungsfall erregten viel Aufmerksamkeit und waren im London des 18. Jahrhunderts das Gesprächsthema. Mary ging in die Geschichte ein als erste Frau, die sich scheiden ließ und ihr Land behielt.

Nach der Scheidung engagierte sich Mary für örtliche Wohltätigkeitsorganisationen, betrieb als Amateurbotanikerin Treibhäuser auf dem Gibside-Anwesen und in ihrem Londoner Haus. Sie bestellte exotische Pflanzen aus der ganzen Welt. Vom Chirurgen und Autor Jesse Foot wurde sie laut Daily Mail als "die intelligenteste Botanikerin ihrer Zeit" beschrieben. Mary Bowes starb am 28. April 1800 und wurde in der Westminster Abbey beigesetzt.