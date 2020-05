Der Charles Bronson vom Arlberg

Arlberg

Der Willi ist noch ein Skilehrer vom alten Schlag. Seine Gäste nannten ihn wegen seines buschigen Schnauzbarts und seines wilden Draufgängertums den „Charles Bronson vom“. Er selbst sagt so: „Uns haben die Frauen noch angehimmelt.“

Schauten die Stewardessen von den amerikanischen Fluggesellschaften für einen Tag und eine Nacht auf dem Arlberg vorbei, gab es bei ihm und seinen Kollegen immer ein Geriss um die Anfängerinnen-Gruppen. Der Alpin-Bronson will aber immer nur ein Draufgänger auf der Piste gewesen sein: „Ich bin ja bereits seit meinem 24. Lebensjahr glücklich verheiratet.“ Früher sei auch mehr „g’soffen“ worden. Willi dazu: „Dasch kannscht gar nicht mit heute vergleichen.“

Der Klassiker: „Wenn ich mit den Gäschten in der Früh auf den Berg rauf bin, dann hat’s oben auf dem Galzig einen ordentlichen Frühschoppen gegeben, und auf der Valluga noch ein Schnapserl. Dann ist man zur Ulmer-Hütte abgefahren. Dort hat es eine Speckknödelsuppe und wieder ein Schnapserl gegeben. Am Nachmittag sind wir gemütlich nach Stuben hinunter. Dort ist es in meinem Stüble bis in die Früh munter weitergegangen.“ Es soll lange Winternächte gegeben haben, an deren Ende der Willi vom Stüble direkt ins Skischulbüro gestapft ist. „Von Winterschlaf konnte da keine Rede sein.“

Heute führt der 39-jährige Sohn vom Willi die Skischule. Der heißt, was jetzt nicht unbedingt verwundert, auch Willi. Mathies, nicht Bronson. Die Skischule und das zum Restaurant ausgebaute Stüble sind inzwischen ein veritabler Mittelstandsbetrieb. An Spitzentagen sind 40 Skilehrer im Einsatz, das Restaurant ist am Abend gleich zwei Mal, um 18 und 20 Uhr, ausreserviert.

Der Senior-Willi ist längst in die zweite Reihe zurück getreten. Er führt am liebsten seine Stammgäste in den Tiefschnee. Auf Vorarlbergerisch grenzt er die so ein: „Die wo ich schon ewig habe.“

Jener englische Sir etwa, der seit vierzig Jahren zu ihm auf den Arlberg kommt, der ist auch sein Freund.