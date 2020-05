Ski Heil! Sicher auf der Piste

Weniger das Skifahren als vielmehr das ausgelassene Feiern stand im Mittelpunkt der großen Skiopenings an diesem Wochenende. So ging die Saisoneröffnung in Schladming am Freitag mit rund 14.000 Gästen und einem Konzert der „ Swedish House Mafia“ über die Bühne. Die Pisten waren jedoch nur eingeschränkt nutzbar.

Die großen Skigebiete in Österreich haben ihre Saisonstarts auf 7. Dezember, teilweise 15. Dezember verschoben. Lech am Arlberg will am 6. Dezember – zumindest eingeschränkt – loslegen. Für das Winteropening „Snow Mobile“ in Saalbach-Hinterglemm (6. bis 9. Dezember) wurde ein Schneedepot angelegt. Derzeit ist Pistenvergnügen nur in den Gletschergebieten möglich.

Am Sonntag soll es in Vorarlberg und im Süden Österreichs schneien, aber maximal bis zu 15 Zentimeter. „Ab Dienstag zeigt sich eine Front, die eventuell mehr Schnee für den Westen bringt“, führt Meteorologe Peter Pilati von UBIMET aus. Zumindest könnten die Temperaturen so tief werden, dass es zum Beschneien der Pisten reicht.