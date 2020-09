Will Smith-Sohn Jaden turtelt am Strand - mit keiner Unbekannten

Den Kontakt dürften sie dabei nie ganz abgebrochen haben, wie nun deutlich wird. Rund acht Jahre nach ihrem Liebes-Aus wurden Smith und Richie nun - ziemlich vertraut - zusammen in Los Angeles gesichtet. "Sie lächelten sich an und waren den ganzen Tag über in Flirtlaune. Sie schienen sich zusammen wohlzufühlen", soll ein Insider gegenüber E!News über den gemeinsamen Ausflug verraten haben. Obwohl beide den Nachmittag mit weiteren Freunden am Strand verbrachten, sollen sie "nur Augen füreinander gehabt haben", heißt es.