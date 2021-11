Will sie nicht Königin werden? Herzogin Camilla in der Krise

Bereits am Remembrance Day vergangene Woche rückte Herzogin Camilla einmal mehr ins Rampenlicht, als sie die ehrenvolle Aufgabe übernahm, das britische Königshaus zu repräsentieren und nach dem Gottesdienst in der Westminster Abbey Blumen am Grab des unbekannten Kriegers niederlegte. Diese Woche bereisen die Herzogin von Cornwall und Prinz Charles den Nahen Osten. Doch so unentbehrlich Camilla inzwischen als ranghoher Royal für das britische Königshaus geworden ist, die Frau des Thronfolgers soll den Moment, in dem Charles Königin wird, mit großer Sorge entgegenblicken.

Camilla: Will sie gar nicht Königin werden?

Die Herzogin von Cornwall "fürchtet" das Rampenlicht, dem sie ausgesetzt sein wird, wenn Prinz Charles eines Tages den Thron besteigt, behauptet Royal-Expertin Penny Junor. Die Adelskennerin geht davon aus, dass der 74-Jährigen eine "sehr schwierige Zeit" bevorstehe, sobald der Prinz von Wales König wird.

Auch wenn Camilla nun schon lange im Namen der Krone tätig ist. Wenn Queen Elizabeth II. eines Tages nicht mehr ist und ihr Sohn den Thron besteigt, wird sich das Leben der Herzogin um 180 Grad ändern. "Sie ist eine normale Frau, die sich aufgrund ihrer Beziehung zu Charles in einer anormalen Situation befindet", schildert Junor Camillas Situation gegenüber The Telegraph.