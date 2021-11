Remembrance Day ohne Queen: Herzogin Camilla übernimmt ehrenvolle Aufgabe

Am heutigen Remembrance Day, der in Großbritannien traditionell am 11. November in Gedenken an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten stattfand, waren alle Augen auf Prinz Charles' Ehefrau Camilla gerichtet. Die Queen war bei der Gedenkfeier nicht anwesend. Stattdessen wurde Herzogin von Cornwall die Ehre zuteil, die Tradition fortzuführen.

Remembrance Day: Herzogin Camillas großer Auftritt

Camilla, welche wie auch schon im vergangenen Jahr die Ehre hatte, bei den Feierlichkeiten die Royal Family zu repräsentieren, eröffnete am Donnerstag die Gedenkfeier, die 1928 ins Leben gerufen wurde und heuer zum 93. Mal stattfand. Nach dem Gottesdienst in der Westminster Abbey legte Camilla Blumen am Grab des unbekannten Kriegers in der Westminster Abbey nieder. Wie bereits 2020 durfte Prinz Chares' Ehefrau das hölzerne Gedenkkreuz bei der Eröffnung des Field of Remembrance im Garten der Westminster Abbey in einen Kranz aus Klatschmohnblumen stecken. [Anm. Die Mohnblume gilt als Symbol des Gedenkens an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten.] Später schloss sich Camilla dem Rest des Landes mit zwei Schweigeminuten an.