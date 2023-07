Wieso Kim Kardashian Romanze mit Pete Davidson bereut

Im Herbst 2021 begannen Kim Kardashian und Pete Davidson eine st├╝rmische Wirbelwind-Romanze - nur wenige Monate nachdem Kardashian die Scheidung von Kanye West eingereicht hatte. Die Beziehung hielt nicht lange. Mittlerweile bereut der Reality-Star, sich so schnell auf etwas Neues eingelassen zu haben.

Kim Kardashian lenkte sich mit Davidson nur ab

In einer neuen Folge von "The Kardashians" sprach Kim Kardashian gegen├╝ber ihren Schwestern Kylie und Kendall Jenner nun dar├╝ber, dass sie nach ihrer Scheidung von West "so schnell eine Beziehung mit Pete Davidson eingegangen" sei. Zu schnell, wenn sie ehrlich zu sich selbst ist.

Ôץ Lesen Sie hier mehr: Kardashian: Schonungsloses Res├╝mee ├╝ber unerf├╝llte Ehe mit Kanye West