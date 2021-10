Wieso Heidi Klums Halloween-Party erneut ins Wasser fällt

Ihre Halloween-Partys und Grusel-Verkleidungen sind legendär. Nachdem das berühmt-berüchtigte Kostümfest der GNTM-Chefin aber bereits im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurde, hat Heidi Klum nun bekannt gegeben, dass sie auch heuer keine Feier zu Halloween schmeißen wird.

Im Gespräch mit dem Magazin TooFab hat Klum erklärt, dass ihr auch dieses Jahr aufgrund des grassierenden Covid-19-Virus nicht nach Feiern zumute ist. Die steigende Impfrate hatte in den USA zuletzt promibesetzte Veranstaltungen wieder möglich gemacht. Das deutsche Fräuleinwunder geht aber lieber auf Nummer sicher.

"Mit allem, was gerade in der Welt passiert, fühlt es sich für mich noch zu früh an, eine Party zu feiern", stellte sie gegenüber dem Magazin klar. Eine Halloween-Party fällt also ins Wasser. "Also werde ich das auch dieses Jahr nicht machen", so Heidi strikt.