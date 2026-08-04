Wieder ein Paar? Die Wahrheit über Denise Richards Gefühle Charlie Sheen

In den Nullerjahren dominierte ihre Beziehung die Schlagzeilen. Ihre Ehe, aus der zwei Töchter hervorgingen, verlief turbulent. Inzwischen sind Hollywood-Skandalnudel Charlie Sheen und Denise Richards seit rund zwanzig Jahren geschieden. Nun äußerte sich Richards zu dem Gerücht, immer noch in ihren Ex-Mann verliebt zu sein.

Wilde Spekulationen um Liebes-Comeback In der Folge von Bunnie Xos Podcast „Dumb Blonde“ wurde die 55-Jährige zu ihrer Beteiligung an Sheens Dokumentarserie „Charlie Sheen“ befragt, die im September 2025 erscheinen soll. Dabei reagierte sie auf kursierende Spekulationen, bei der Doku mitgemacht zu haben, weil sie immer noch Gefühle für Sheen hege. Auf Social Media und in Internet-Foren wurde sogar darüber spekuliert, dass die beiden ihrer Beziehung möglicherweise noch eine Chance gegeben hätten und wieder ein Paar wären.

Den Mutmaßungen machte die Schauspielerin jetzt aber kurzerhand den Garaus. „Das haben manche Leute, glaube ich, missverstanden“, erläuterte Richards. „Ich habe eine Dokumentation gedreht. Den zweiten Teil habe ich nicht gesehen – nur den ersten. Ich liebe ihn als Vater meiner Kinder. Und es ist nicht einmal eine Geschwisterbeziehung.“ Richards: „Liebe ihn, weil er der Vater meiner Töchter ist“ Richards stellte zudem klar, dass sie Sheen auch nicht als besten Freund sehe. „Wir sind Freunde. Versteht ihr, was ich meine? Ich kann mit ihm nicht so reden wie mit manch anderen Freunden. Und ich mag ihn sehr. Ich liebe ihn, weil er [der] Vater [meiner Töter] ist. Aber romantische Liebe? Nein. Überhaupt nicht.“