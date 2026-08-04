Wieder ein Paar? Die Wahrheit über Denise Richards Gefühle Charlie Sheen
In den Nullerjahren dominierte ihre Beziehung die Schlagzeilen. Ihre Ehe, aus der zwei Töchter hervorgingen, verlief turbulent. Inzwischen sind Hollywood-Skandalnudel Charlie Sheen und Denise Richards seit rund zwanzig Jahren geschieden.
Nun äußerte sich Richards zu dem Gerücht, immer noch in ihren Ex-Mann verliebt zu sein.
Wilde Spekulationen um Liebes-Comeback
In der Folge von Bunnie Xos Podcast „Dumb Blonde“ wurde die 55-Jährige zu ihrer Beteiligung an Sheens Dokumentarserie „Charlie Sheen“ befragt, die im September 2025 erscheinen soll. Dabei reagierte sie auf kursierende Spekulationen, bei der Doku mitgemacht zu haben, weil sie immer noch Gefühle für Sheen hege. Auf Social Media und in Internet-Foren wurde sogar darüber spekuliert, dass die beiden ihrer Beziehung möglicherweise noch eine Chance gegeben hätten und wieder ein Paar wären.
Den Mutmaßungen machte die Schauspielerin jetzt aber kurzerhand den Garaus. „Das haben manche Leute, glaube ich, missverstanden“, erläuterte Richards. „Ich habe eine Dokumentation gedreht. Den zweiten Teil habe ich nicht gesehen – nur den ersten. Ich liebe ihn als Vater meiner Kinder. Und es ist nicht einmal eine Geschwisterbeziehung.“
Richards: „Liebe ihn, weil er der Vater meiner Töchter ist“
Richards stellte zudem klar, dass sie Sheen auch nicht als besten Freund sehe. „Wir sind Freunde. Versteht ihr, was ich meine? Ich kann mit ihm nicht so reden wie mit manch anderen Freunden. Und ich mag ihn sehr. Ich liebe ihn, weil er [der] Vater [meiner Töter] ist. Aber romantische Liebe? Nein. Überhaupt nicht.“
Im Interview mit dem US-People-Magazin hatte Denise Richards im letzten Jahr erzählt, dass die Zeit an der Seite des umstrittenen Schauspielers eine heftige war. „Es war eine Achterbahnfahrt, mehr als die Leute ahnten“, so Richards damals. Ihr Umfeld habe sie gewarnt: „Alle rieten mir, nicht mit ihm zusammenzukommen, aber ich wollte ihn nicht nach den Schlagzeilen in der Boulevardpresse beurteilen.“ Sie wollte ich ihr ihr eigenes Bild machen: „Ich beurteilte ihn als den Mann, den ich traf. Ich sagte mir, solange er niemanden ermordet hat, kann ich ihn nicht wegen seiner Vergangenheit verurteilen.“
Denise Richards: „Harte Zeit“
Richards und Sheen hatten 2001 geheiratet, sie bekamen die Töchter Sami und Lola. Lola kam 2005 zur Welt gebracht - drei Monate, nachdem die damals 34-jährige Richards die Scheidung von dem fünf Jahre älteren Sheen eingereicht hatte.
Richards hatte damals das alleinige Sorgerecht für beide Töchter beantragt. Als Grund für das Ehe-Aus nannte sie „unüberbrückbare Differenzen“. Sheen beantragte daraufhin ein gemeinsames Sorgerecht. Richards warf Sheen später vor, sie gestoßen und bedroht zu haben. Er hat die Vorwürfe zurückgewiesen. „Es war eine so schwierige, harte Zeit“, sagt Richards heute im People-Gespräch.
Inzwischen haben sich die Wogen geglättet: „Er weiß, dass ich immer für ihn da sein werde, und ich bin auch für seine Söhne da. Jetzt schauen wir zurück und denken: “Oh Gott...„ Aber am Ende des Tages sind wir füreinander da“, meinte Richards. „Trotz allem können wir lachen über all den Mist, den wir durchgemacht haben.“
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