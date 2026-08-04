Foto: Prinz George mit 13 schon fast so groß wie William mit 1,91 Metern

Als die Familie Wales am Wochenende in Glasgow bei den Commonwealth Games einen gemeinsamen Auftritt absolvierte, waren alle Augen auf Prinz George gerichtet. Der ältere Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate hat vor wenigen Tagen seinen 13. Geburtstag gefeiert. Er ist damit offiziell ein Teenager. Wachstumsschub: George bald so groß wie William Bei dem Sport-Event stach nicht nur ins Auge, wie souverän und modebewusst der junge Mann inzwischen auftritt - und damit seinem Vater immer mehr ähnelt. Es ist mittlerweile auch nicht zu übersehen, dass George, was seine Körpergröße betrifft, ebenfalls ganz nach seinem Papa.

George wächst schnell und ist schon längst fast so groß wie seine Mutter, die mit 1,75 Metern auch nicht gerade klein ist. Prinz William soll rund 1,91 Meter groß sein. Und wie bei den Commonwealth Games auffiel, überragt sein ältestes Kind inzwischen dessen Schultern. Das Hello!-Magazin titelt beeindruckt: „Prinz George, 13, ist fast genauso groß wie sein hochgewachsener Vater, Prinz William, der das größte Mitglied der königlichen Familie ist.“ Zu sehen hier:

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/POOL/MICHAEL MCGURK Prinz William, Prinzessin Kate und Prinz George