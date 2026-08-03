Commonwealth Games: Teurer Auftritt von George & Charlotte lässt William und Kate erblassen
Für Prinz George beginnt bald ein neuer Lebensabschnitt: Der älteste Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate hat am 22. Juli seinen 13. Geburtstag gefeiert - womit er ab jetzt offiziell ein Teenager ist. Ab Herbst wird er das renommierte Elite-Internat Eton in Windsor besuchen, womit er in die Fußstapfen seines Vaters tritt.
George und Charlotte machen ihren Eltern Konkurrenz
Auf dem offiziellen Geburtstagsporträt, das der Palast veröffentlichte, posierte der Zweite in der Thronfolge elegant im Anzug - und erinnerte darin sehr an Papa William. Beim Überraschungsauftritt der Familie Wales bei den Commonwealth Games am Wochenende sah George in seinem lässigen Hemd ebenfalls schon richtig erwachsen aus.
Doch auch seine Schwester Charlotte, die ihrer Mutter Kate modisch um nichts nachstand, zeigte sich äußerst souverän.
Alle drei Kinder des Prinzen und der Prinzessin von Wales waren stilvoll gekleidet, als sie zusammen das Sport-Event in Glasgow besuchten.
George und sein achtjähriger Bruder Louis präsentierten sich in Leinenhemden von Ralph Lauren mit hochgekrempelten Ärmeln und ähnelten damit stilmäßig sehr ihrem Vater. Die Designerhemden der Brüder wurden mit Chinos und Gürtel kombiniert.
Dabei wurde vor allem Georges stilvolles Outfit dem eines zukünftigen Königs gerecht. Der Jugendliche trug ein Paar Wildleder-Loafer, die laut Daily Mail 550 Pfund (rund 640 Euro) kosten. An seinem Handgelenk war demnach eine schwarze Smart-Watch der Marke Garmin im Wert von fast 570 Pfund (rund 670 Euro) zu sehen, die er kürzlich auch in einem Video zu seinem 13. Geburtstag präsentiert hatte.
In Summe erinnerte George mit seinem selbstbewussten Auftreten sehr an Prinz William in jungen Jahren.
Seine Schwester Charlotte hingegen machte ihrer Mama Kate Konkurrenz. Die Elfjährige besuchte die Veranstaltung in einem Chiffonkleid der amerikanischen Modemarke Guess, mit Punkten und Streifen-Mustern. Die Haare trug sie offen und leicht gewellt, wie ihre Mutter. Damit spiegelte sie den Look von Prinzessin Catherine, die einen schwarz-weiß gestreiften Pullover von La Ligne zu einem weißen, plissierten Rock in Knöchellänge trug. Der Gesamtlook der Prinzessin von Wales wurde von einem grünen, doppelreihigen Kaschmirblazer von Ralph Lauren abgerundet.
Hingucker blieben aber vor allem die beiden ältesten Kinder des Thronfolgers und seiner Frau, die mit ihrem selbstbewussten Auftreten die Aufmerksamkeit der Fotografen auf sich zogen und ihren Eltern damit Konkurrenz machten.
Bis George auf dem britischen Thron sitzt, dürfte aber noch viel Zeit vergehen. Die Times hat einmal ausgerechnet, dass es locker bis zum Jahr 2072 oder noch länger dauern könnte, bis Prinz George gekrönt wird - sein Vater William hätte dann sein 90. Lebensjahr erreicht. Charlotte ist aktuell die Dritte in der britischen Thronfolge - nach Papa William und Bruder George.
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