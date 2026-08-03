Commonwealth Games: Teurer Auftritt von George & Charlotte lässt William und Kate erblassen

Für Prinz George beginnt bald ein neuer Lebensabschnitt: Der älteste Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate hat am 22. Juli seinen 13. Geburtstag gefeiert - womit er ab jetzt offiziell ein Teenager ist. Ab Herbst wird er das renommierte Elite-Internat Eton in Windsor besuchen, womit er in die Fußstapfen seines Vaters tritt. George und Charlotte machen ihren Eltern Konkurrenz Auf dem offiziellen Geburtstagsporträt, das der Palast veröffentlichte, posierte der Zweite in der Thronfolge elegant im Anzug - und erinnerte darin sehr an Papa William. Beim Überraschungsauftritt der Familie Wales bei den Commonwealth Games am Wochenende sah George in seinem lässigen Hemd ebenfalls schon richtig erwachsen aus. Doch auch seine Schwester Charlotte, die ihrer Mutter Kate modisch um nichts nachstand, zeigte sich äußerst souverän.

Alle drei Kinder des Prinzen und der Prinzessin von Wales waren stilvoll gekleidet, als sie zusammen das Sport-Event in Glasgow besuchten. George und sein achtjähriger Bruder Louis präsentierten sich in Leinenhemden von Ralph Lauren mit hochgekrempelten Ärmeln und ähnelten damit stilmäßig sehr ihrem Vater. Die Designerhemden der Brüder wurden mit Chinos und Gürtel kombiniert. Dabei wurde vor allem Georges stilvolles Outfit dem eines zukünftigen Königs gerecht. Der Jugendliche trug ein Paar Wildleder-Loafer, die laut Daily Mail 550 Pfund (rund 640 Euro) kosten. An seinem Handgelenk war demnach eine schwarze Smart-Watch der Marke Garmin im Wert von fast 570 Pfund (rund 670 Euro) zu sehen, die er kürzlich auch in einem Video zu seinem 13. Geburtstag präsentiert hatte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Isabel Infantes Elegante Truppe: Die Familie Wales bei den Commonwealth Games