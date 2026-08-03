Prinzessin Kates königliche Etikette-Regel, die für Prinz William nicht gilt

Während Prinz William von klein auf auf seine zukünftige Rolle als König vorbereitet wurde, hatte es die ehemalige Bürgerliche Kate Middleton freilich nicht so einfach, sich an das Leben am Hof zu gewöhnen. Nach ihrer Hochzeit im Jahr 2011 musste sie sich dem strengen royalen Etikett beugen und jede Menge Regeln lernen, die es als offizielles Mitglied der Königsfamilie einzuhalten gilt. An die Regeln am Hof musste sich Kate erst gewöhnen Dabei stand sie unter strenger Beobachtung. Vor allem die verstorbene Queen Elizabeth II. soll Williams ehemalige Langzeitfreundin genau beobachtet haben, um zu prüfen, ob sie dem Leben in der Öffentlichkeit gewachsen ist. Neben bestimmten Kleidervorschriften (die Queen soll Kate sogar die Unterwäsche vorgeschrieben haben) und dem perfekten Knicks lernte Kate auch, wie man sich beim traditionellen Nachmittagstee (Afternoon Tea) verhält. Dieser Brauch hat bei den britischen Royals lange Tradition und galt als Fixpunkt im Tagesablauf von Williams Großmutter.

Tee-Etikette, die Kate einhalten muss - William aber nicht Bei der traditionellen Tee-Zeremonie wird nichts dem Zufall überlassen. Auch hier schreibt die Etikette gewisse Verhaltensweisen vor - wie etwa, dass man den Henkel der Tasse mit Daumen und Zeigefinger hält, während der kleine Finger abgespreizt bleibt. Dies wurde von Kate, Prinzessin Anne und anderen Royals bereits des Öfteren öffentlich demonstriert. Eine weitere - weniger bekannte - Regel besagt jedoch, dass man, wenn man Lippenstift trägt, immer nur von derselben Stelle trinken darf, um mehrere Flecken auf der Tasse zu vermeiden. Dass diese Regel für Kate gilt, für William aber nicht, ist daher selbstverständlich.