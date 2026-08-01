Jessica Biels Mega-Vermögen: Vom belächelten Serienstar zur smarten Unternehmerin

Bekannt wurde Jessica Biel vor allem durch ihre Rolle als Mary Camden in der Serie „Eine himmlische Familie“ - doch in dieser Rolle konnte sie nie zeigen, wie viel Tiefe sie als Schauspielerin wirklich besitzt.

Schließlich stieg Biel aus der biederen Moral-Sendung aus, um sich im Filmbiz zu versuchen. Das klappte zunächst noch ganz prächtig mit Blockbustern wie etwa „Final Call“ oder „Blade“.

Weil sie aber unbedingt als Charakterdarstellerin reüssieren wollte, nahm sie auch Rollen in kleinen Indie-Filmen an - und konnte zunächst nicht überzeugen. Als „GoCompare.com“ 2018 eine Liste der schlechtesten Filme der vergangenen 20 Jahre herausgab, die damals von Jessica Alba angeführt wurde, wurde auch Biel als Flop-Garant genannt. Die Frau von Justin Timberlake landete auf Platz zwei der wenig schmeichelhaften Liste.

Jessica Biels Aufstieg zur ernstzunehmenden Charakterdarstellerin

2012 sprach Jessica Biel über die Schwierigkeiten, die sie hatte, die gewünschten Jobs zu bekommen. „Ich war lange Zeit frustriert, weil mein Aussehen ein Problem war und ich zu Beginn meiner Karriere nicht ernst genommen wurde“, sagte sie gegenüber Contactmusic.com. „Wenn es um die Schauspielerei geht, sehne ich mich nach etwas Dunklem, Tiefgründigem und Kompliziertem.“

Sie sei zu schön, um für vielschichtige Rollen besetzt zu werden, so ein Agent zu New York Daily News. „Solange es nicht um Liebesfilme geht, ist sie für Produzenten uninteressant.“ Aber es sei nicht nur ihre scheinbare Makellosigkeit, die sie langweilig wirken lasse: „Sie ist ein entzückendes Mädchen, aber ihre schauspielerische Fähigkeit ist einfach nicht ausgreift. Sie hat noch nicht bewiesen, dass sie eine wirklich gute Darstellerin ist.“

Schließlich gab man Biel doch noch eine Chance. In der Thriller-Serie „The Sinner“ und auch in der Mini-Serie „Candy“ konnte sie ihre schauspielerischen Fähigkeiten endlich erfolgreich unter Beweis stellen. Seitdem nimmt man sie endlich ernst als Charakter-Darstellerin.