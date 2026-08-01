Williams und Kates strenge Regel für George, die für Louis und Charlotte nicht gilt

Prinz William und Prinzessin Kate sind dafür bekannt, dass sie ihren drei Kindern Prinz George , Prinzessin Charlotte und Prinz Louis eine möglichst normale Kindheit und bodenständige Erziehung zukommen lassen wollen. Gleichzeitig stehen sie vor der Herausforderung, ihren Sprösslingen die royale Etikette beizubringen und an ein Leben in der Öffentlichkeit zu gewöhnen - während ihr ältester Sohn George auch Schritt für Schritt auf seine Rolle als zukünftiger König vorbereitet werden muss.

Und da seine Eltern fest entschlossen sind, auch Prinz George möglichst unbeschwert aufwachsen zu lassen, gibt es ein entscheidendes Detail, das die Teenagerjahre des zukünftigen Königs deutlich von denen der meisten anderen jungen Briten und auch von jenen von seinen Geschwistern unterscheiden wird.

Keine gemeinsamen Flüge mit William

Die königliche Familie befolgt eine ungeschriebene Regel, wonach keine zwei Thronfolger im selben Flugzeug reisen dürfen. Dies ist eine Sicherheitsmaßnahme, um sicherzustellen, dass kein Flugunfall die Zukunft der Monarchie gefährdet. Demnach dürften Prinz William und sein Nachfolger Prinz George seit dessen 12. Geburtstag nicht zusammen fliegen. Da getrennte Reisen mit kleinen Kindern jedoch logistisch schwierig sind, wurden Ausnahmen gemacht.

Striktes Smartphone-Verbot für alle Kinder von William und Kate

Eine strikte Regel gilt derzeit aber noch für alle Kinder von William und Kate. „Keines unserer Kinder hat ein Handy, da sind wir sehr streng“, erzählte William Schauspieler Eugene Levy. Statt durch Bildschirme zu scrollen, nimmt sich die ganze Familie Zeit füreinander: „Wir sitzen zusammen und unterhalten uns. Das ist uns sehr wichtig“, fügte er hinzu.

Der Thronfolger räumte dabei ein, dass George, wenn er im September in Eton anfängt, möglicherweise ein einfaches Handy ohne Internetzugang erhalte - damit er mit seiner Familie und seinen Freunden in Kontakt bleiben kann.