Prinz George feiert 13. Geburtstag: Neues Foto läutet Meilenstein ein
Der britische Prinz George feiert am 22. Juni seinen 13. Geburtstag. Der Palast veröffentlichte aus diesem Anlass ein neues Foto von Prinz Williams und Prinzessin Kates Sohn auf Instagram, das den Teenager von einer bisher unbekannten Seite zeigt.
Prinz George wird erwachsen: Neues Porträt zum Geburtstag
Bisher war es eher Brauch, dass an Geburtstagen der Kinder von William und Kate persönliche Schnappschüsse geteilt wurden. Das neue Bild erinnert aber schon eher an ein offizielles, royales Porträt. Anstatt wie zuvor so oft in Freizeitkleidung, ist George in einem Anzug zu sehen - und erinnert dabei ein wenig an seinen Papa William.
Im Kommentarbereich bringen viele User zum Ausdruck, dass George schön langsam erwachsen wird. „Ich kann es kaum glauben, dass er schon 13 ist, aber es ist so schön zu sehen, wie er mit seinen Geschwistern aufwächst“, schreibt eine Nutzerin. „Er ist ein so fescher junger Mann.“
Neuer Lebensabschnitt beginnt
Dass das Porträt wesentlich ernster ausfällt als es bisher bei Geburtstagsfotos der Familie der Fall war, ist wohl kein Zufall. Tatsächlich beginnt für Williams und Kates ältesten Sohn schon bald ein neuer, ernsterer Lebensabschnitt. Der Zweite in der britischen Thronfolge wird ab September das Elite-Internat Eton in Windsor besuchen. Bisher besucht George noch gemeinsam mit seinen Geschwistern Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) die Lambrook School westlich von London.
Kommentare