Prinz George feiert 13. Geburtstag: Neues Foto läutet Meilenstein ein

Der britische Prinz George feiert am 22. Juni seinen 13. Geburtstag. Der Palast veröffentlichte aus diesem Anlass ein neues Foto von Prinz Williams und Prinzessin Kates Sohn auf Instagram, das den Teenager von einer bisher unbekannten Seite zeigt.

Prinz George wird erwachsen: Neues Porträt zum Geburtstag

Bisher war es eher Brauch, dass an Geburtstagen der Kinder von William und Kate persönliche Schnappschüsse geteilt wurden. Das neue Bild erinnert aber schon eher an ein offizielles, royales Porträt. Anstatt wie zuvor so oft in Freizeitkleidung, ist George in einem Anzug zu sehen - und erinnert dabei ein wenig an seinen Papa William.