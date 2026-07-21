Tochter von Charlie Sheen: „Hat mir seit über 4 Jahren keinen Cent gegeben“
Sami Sheen, die 22-jährige Tochter des bekannten Schauspielers Charlie Sheen (ihre Mutter ist Schauspielerin Denise Richards), hat mit Nachdruck Gerüchte zurückgewiesen, dass ihr Vater finanziell zu ihrem Lebensstil beiträgt.
In einem emotionalen TikTok-Video machte das OnlyFans-Model deutlich, dass sie seit Jahren finanziell auf eigenen Beinen steht – und gar keinen Kontakt mehr zu ihrem berühmten Vater („Two and a Half Men“) hat.
„Habe mich seit meinem 18. Lebensjahr selbst finanziert“
Das 22-jährige OnlyFans-Erotikmodel reagierte auf Kommentare, die nach einer Video-Tour durch ihr luxuriöses Strandhaus laut wurden. Einige Follower unterstellten, dass sie sich ein solches Anwesen nur leisten könne, weil ihr Vater es finanziert hätte.
„Hört zu, wenn ich Papas Geld hätte, würde ich dazu stehen, okay? Ich würde es euch sagen“, stellt sie im Videoclip klar. „Diese Kommentare frustrieren mich so, weil dieser Mann mir seit über vier Jahren keinen Cent gegeben hat. Ich habe mich seit meinem 18. Lebensjahr vollständig selbst finanziert.“
Sami Sheen enthüllte zudem, dass sie seit Wochen keinen Kontakt zu ihrem Vater habe. Der letzte Austausch zwischen den beiden soll ein Gespräch über ihre jüngere Schwester Lola gewesen sein. Charlie Sheen habe Lola kürzlich ein Auto gekauft, woraufhin Sami scherzhaft fragte, ob er ihr stattdessen ein Pferd im selben Wert kaufen könne. Seitdem herrsche jedoch Funkstille, so das Model. „Wenn das nicht verdeutlicht, dass mein Vater mir verdammt noch mal bei nichts hilft, dann weiß ich nicht“, erklärte sie in dem Video weiter. Mit klaren Worten wiederholt sie nochmals: „Mein Vater hat mir das Strandhaus nicht gekauft. Diese Brüste waren es.“
Charlie Sheen: „Ich dulde das nicht“
Mit 18 Jahren begann Sami Sheen ihre OnlyFans-Karriere. Ihr Vater machte damals keinen Hehl daraus, dass er diese Entscheidung missbilligte. „Ich dulde das nicht, aber da ich es nicht verhindern kann, habe ich sie dringend gebeten, es elegant und kreativ zu halten und ihre Integrität nicht zu opfern“, so Sheen zur damaligen Zeit gegenüber Us Weekly.
Für ihn sei zudem klar, wer für die neue Karriere seiner Tochter verantwortlich ist: nämlich seine Ex-Frau Richards. „Das ist unter meinem Dach nicht passiert“, betonte Sheen im Interview damals.
Ein Insider machte jedoch auch klar, dass ihr berühmter Vater nicht viel sagen könne, um die Meinung seiner Tochter zu ändern. „Sami folgt dem Takt ihrer eigenen Trommel“, zitierte Radar Online eine Quelle. „Niemand kann ihr sagen, was sie tun soll.“
Charlie Sheen und Denise Richards hatten 2002 geheiratet, nachdem sie zusammen für die Komödie „Good Advice - Guter Rat ist teuer“ (2001) vor der Kamera standen. Sie haben zwei gemeinsame Töchter. 2005 reichte Richards die Scheidung ein, nachdem sich das Paar bereits Ende 2004 getrennt hatte. Im Dezember 2006 wurde die Ehe rechtskräftig geschieden. Auch Richards besitzt einen OnlyFans-Account.
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