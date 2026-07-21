Tochter von Charlie Sheen: „Hat mir seit über 4 Jahren keinen Cent gegeben“

Sami Sheen, die 22-jährige Tochter des bekannten Schauspielers Charlie Sheen (ihre Mutter ist Schauspielerin Denise Richards), hat mit Nachdruck Gerüchte zurückgewiesen, dass ihr Vater finanziell zu ihrem Lebensstil beiträgt. In einem emotionalen TikTok-Video machte das OnlyFans-Model deutlich, dass sie seit Jahren finanziell auf eigenen Beinen steht – und gar keinen Kontakt mehr zu ihrem berühmten Vater („Two and a Half Men“) hat.

„Habe mich seit meinem 18. Lebensjahr selbst finanziert“ Das 22-jährige OnlyFans-Erotikmodel reagierte auf Kommentare, die nach einer Video-Tour durch ihr luxuriöses Strandhaus laut wurden. Einige Follower unterstellten, dass sie sich ein solches Anwesen nur leisten könne, weil ihr Vater es finanziert hätte. „Hört zu, wenn ich Papas Geld hätte, würde ich dazu stehen, okay? Ich würde es euch sagen“, stellt sie im Videoclip klar. „Diese Kommentare frustrieren mich so, weil dieser Mann mir seit über vier Jahren keinen Cent gegeben hat. Ich habe mich seit meinem 18. Lebensjahr vollständig selbst finanziert.“ Sami Sheen enthüllte zudem, dass sie seit Wochen keinen Kontakt zu ihrem Vater habe. Der letzte Austausch zwischen den beiden soll ein Gespräch über ihre jüngere Schwester Lola gewesen sein. Charlie Sheen habe Lola kürzlich ein Auto gekauft, woraufhin Sami scherzhaft fragte, ob er ihr stattdessen ein Pferd im selben Wert kaufen könne. Seitdem herrsche jedoch Funkstille, so das Model. „Wenn das nicht verdeutlicht, dass mein Vater mir verdammt noch mal bei nichts hilft, dann weiß ich nicht“, erklärte sie in dem Video weiter. Mit klaren Worten wiederholt sie nochmals: „Mein Vater hat mir das Strandhaus nicht gekauft. Diese Brüste waren es.“