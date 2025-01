Charlie Sheen: Tochter Lola ließ sich nach überstandenem "Tiefpunkt" taufen

Ihr Glaube habe ihr geholfen, eine Krise zu überwinden, schreibt sie zu mehreren Fotos, die sie während der Taufe zeigen, auf Instagram. "Als ich in meiner tiefsten Depression war, gab es einen Moment, in dem ich bemerkte, dass ich den Tiefpunkt erreicht habe. Ich fühlte mich so verloren und hoffnungslos und tat einfach mein Bestes, um den nächsten Tag zu schaffen. Ich habe einfach akzeptiert, dass mein Leben für immer so sein würde und dachte, ich könnte nie wieder wirklich lachen. Bis ich nicht nur meinen Erlöser traf, sondern auch meinen besten Freund Jesus", so Sheen. Jesus habe sie "aus der Dunkelheit gerettet". Sie könne nun wieder lachen und hoffe, Jesus sei stolz auf sie.