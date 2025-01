Donald Trumps Töchter: Das Lieblingskind und die Geduldete

Donald Trump ist wieder Präsident der USA. Der 78-Jährige legte am Montag in Washington den Amtseid ab und startete anschließend mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen in seinen ersten Arbeitstag.

Für seine Töchter und Söhne sind in der neuen US-Regierung keine offiziellen Posten vorgesehen, allerdings werden einige von ihnen weiterhin eine wichtige Funktion als Berater einnehmen. Insgesamt hat Trump fünf Kinder aus drei Ehen: Don Jr., Ivanka und Eric - ihre Mutter Ivana starb im Juli 2022. Tiffany - ihre Mutter ist Marla Maples. Und Barron - er ist der gemeinsame Sohn mit Melania.

Das Lieblingskind... Die älteste Trump-Tochter Ivanka galt als First Daughter und des Präsidenten liebstes Kind. Immer wieder haben Äußerungen Trumps über ihr Aussehen für Stirnrunzeln gesorgt: Sie sei "kurvenreich", sagte Trump einmal, habe "den besten Körper" und: "Wenn sie nicht meine Tochter wäre, würde ich vielleicht mit ihr ausgehen". Ivanka hat sich aus der Politik zurückgezogen, nachdem sie in der ersten Amtszeit ihres Vaters (2017-21) als Beraterin eine wichtige Rolle eingenommen hatte. "Der Hauptgrund, warum ich jetzt nicht zurückkehre, ist, dass ich den Preis dafür kenne und nicht bereit bin, ihn meinen Kindern aufzubürden", sagte die 43-jährige Mutter von drei Kindern dem Podcast "Him & Her Show". Sie hatte ihre Entscheidung bereits bekannt gegeben, als ihr Vater seine Kampagne für die Wahl 2024 startete.

© REUTERS/Elizabeth Frantz Ivanka Trump und Ehemann Jared Kushner

... und die Geduldete Weit weniger soll Trump seine jüngste Tochter Tiffany schätzen. Tiffany war in Trumps erster Amtszeit kaum in der Öffentlichkeit erschienen und nur selten mit ihrem Vater gemeinsam aufgetreten. Die Absolventin der Georgetown University in Washington nahm 2024 an einigen Kundgebungen ihres Vaters teil, sprach aber zum ersten Mal nicht auf dem Nominierungsparteitag der Republikaner. Tiffany ist das einzige Kind aus Trumps Ehe mit der Schauspielerin Marla Maples. Die studierte Juristin erwartet aktuell ihr erstes Kind und hat sich in der Vergangenheit als Sängerin und Model versucht. Sie will sich von der Politik fernhalten. Tiffany soll ihrem Vater angeblich weniger nah als dessen andere Kinder stehen.

© EPA/JACK GRUBER / POOL Tiffany Trump und Ehemann Michael Boulos

Schwiegersohn und Schwiegerväter übernehmen neue Rollen Trumps Schwiegersohn Jared Kushner war wie seine Frau Ivanka in Trumps erster Amtszeit ein wichtiger Berater des Präsidenten, der die Kontakte zu den führenden Politikern im Nahen Osten pflegte und am Abschluss der sogenannten Abraham-Abkommen zwischen Israel und traditionell mit Israel verfeindeten arabischen bzw. muslimischen Staaten beteiligt war. In der neuen Trump-Regierung wird er wohl keine offizielle Rolle einnehmen, allerdings soll er nach Informationen des Senders CNN dem Präsidenten als informeller Nahost-Berater zur Verfügung stehen.

Sein Vater Charles Kushner, der 2005 wegen Steuerhinterziehung zwei Jahre Gefängnis verbüßte und dessen Verurteilung von Trump 2020 durch einen Gnadenakt getilgt wurde, ist künftig US-Botschafter in Paris. Der Schwiegervater Tochter Tiffany, der aus dem Libanon stammende Geschäftsmann Massad Boulos, wurde von Trump als sein Nahost-Berater nominiert.