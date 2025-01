Enkelin Kai stiehlt Donald Trump bei Amtseinführung die Show

Kai strahlte auf der Bühne in einem Glitzerkleid mit Korsettmieder und hohem Schlitz - ein Look, den sie am Montagabend auch auf Instagram präsentierte (zu sehen hier).

"Bereit für den Tanz beim Amtseinführungsball", schrieb die Teenagerin unter ein Video, in dem sie das Kleid vorführt. Designt wurde die Robe von Sherri Hill. Die US-amerikanische Designerin hatte Kai im Vorfeld der Zeremonie insgesamt drei glitzernde Kleider geschickt, die sie an den Tagen der Amtseinführungsveranstaltungen tragen sollte – eines in Rot, eines in Silber und ein weiteres in Blau.