Wie Tom Cruise Hollywood-Elite umgarnt, um Oscar zu bekommen

Tom Cruise rechnet sich als Produzent von "Top Gun: Maverick" gute Oscar-Chancen aus. Kein Wunder: Wenige Wochen vor seinem 60. Geburtstag im Juli hatte der Schauspieler mit dem Streifen den besten US-Kassenerfolg in seiner vierzigj√§hrigen Hollywood-Karriere hingelegt. Nach dem Kinostart Ende Mai spielte der Film mit Cruise in der Rolle des Piloten Pete Mitchell alias Maverick in Nordamerika binnen zehn Tagen √ľber 291 Millionen Dollar ein. Fr√ľhere Hit-Filme von Cruise wie "Rain Man" oder "Mission: Impossible"-Folgen hatten es in ihrer gesamten Laufzeit nie so weit gebracht. Aktuell machen aber b√∂se Behauptungen die Runde, der Action-Star w√ľrde sich bei Hollywoods Elite einschleimen, um einen Academy Award zu ergattern.

Tom Cruise auf geheimer Oscar-Mission?

Beim diesjährigen Oscar-Lunch hatte Tom Cruise seinen ersten offiziellen Auftritt nach acht Monaten Abwesenheit absolviert. Wie Radar Online berichtet, soll der Schauspieler aber schon länger alles daran setzen, um sich bei den Machthabern in Hollywood einen Stein im Brett zu sichern. "Er verzaubert alle auf sämtlichen Branchenveranstaltungen", behauptet ein Insider.