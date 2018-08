Wie reich sind eigentlich Prinz Harry und Herzogin Meghan?

Dianas Tod brachte Haupterbe

Vor ihrem tragischen Tod im Jahr 1997 stellte Prinzessin Diana in ihrem Testament sicher, dass ihre Söhne für den Rest ihres Lebens finanziell versorgt sein werden. Zusätzlich wurde ein besonderer Nachlass für die königlichen Geschwister erstellt, der ihnen jeweils an ihrem 30. Geburtstag ausbezahlt wurde - zu diesem Zeitpunkt ein Wert von rund 16 Millionen Dollar. Dazu kommen bei Harry jährlich noch etwa 450.000 Dollar an Dividenden.

Queen Mums Erbe

Als Elisabeth Bowes-Lyon, im Volksmund liebevoll Queen Mum genannt, 2002 starb, ging ihr Nachlass in erster Linie an ihre Tochter, Queen Elisabeth II. Rund 18 Millionen Dollar ihres Vermögens gingen an William und Harry, wobei Harry einen größeren Teil erhielt, da William, sobald er König wird, ausreichend Geld vom Herzogtum Cornwall bekommen wird.