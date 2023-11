Wie Prinz William Camilla hinter Palastmauern klarmachte, was er von ihr hält

Camilla wurde mit dem Tod Queen Elizabeths II. im September 2022 und der Thronbesteigung ihres Mannes zur Königsgemahlin. Anders als der Mann Elizabeths, Philip, der zeitlebens nur den Titel Prinzgemahl tragen durfte, nennt sie sich inzwischen Queen Camilla. Im Mai wurde sie an der Seite von König Charles in der Westminster Abbey gekrönt. Die beiden heirateten im Jahr 2005. Einst als Nebenbuhlerin der äußert beliebten Prinzessin Diana verhasst, genießt Camilla inzwischen in großen Teilen der britischen Bevölkerung Respekt.

