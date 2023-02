Wie Edward Nortons Ex Courtney Love sein Liebes-Glück mit Salma Hayek störte

Nach ihrer Trennung im Jahr 2003 sprach Hayek mit Independent darüber, wie sie und Norton die Beziehung von der Presse ferngehalten haben. "Wir haben Tausende von Dingen gemacht und niemand weiß es", sagte sie. "Das meiste, was über mich geschrieben wird, ist nicht wahr. Ich würde noch wütender werden, wenn ich die Zeitung in die Hand nehmen und denken würde: 'Oh mein Gott, wie haben sie das herausgefunden?' Nein, es ist fast so, als hätte ich ein Parallelleben, von dem niemand etwas weiß."

Wieso es zur Trennung bei dem früheren Traumpaar kam, wurde nie offiziell bekannt. Das Ende ihrer Beziehung wurde durch ihre damals zwölfjährige Schauspielkollegin Daryl Sabara bestätigt, ohne dass sich Norton und Hayek dazu geäußert hätten. Es wurde aber spekuliert, dass Nortons Ex-Freundin Courtney Love ein Mitgrund für das Liebes-Aus gewesen sein könnte.

Courtney Love wurde Herz gebrochen

Norton und Love hatten einander 1996 am Set von "The People Vs. Larry Flynt" kennengelernt. Kurz nach der Premiere des Films begannen die Musikerin und der Filmstar, miteinander auszugehen. Norton gelang es lange Zeit, die Beziehung so unter Verschluss zu halten, dass nur wenige von ihrer geheimen Affäre wussten.

Drei Jahre lang führten sie eine turbulente On-Off-Beziehung, und waren vorübergehend sogar verlobt. Zu einer Hochzeit zwischen dem Schauspieler und der Witwe von Kurt Cobain sollte es aber nie kommen. 1999 kam es zur Trennung, Norton fand schon bald in Hayek eine neue Liebe.