Millionen-Geschäft: Rihanna wurde für ihre Super Bowl-Show nicht bezahlt

Nach Jahren ohne Auftritt hat sich Pop-Superstar Rihanna am Sonntagabend mit einer fulminanten Halbzeit-Show bei der Super Bowl zurückgemeldet. Rihanna performte ihre Songs wie "We Found Love" ganz in rot, um sie herum in weiß gekleidete Tänzerinnen und Tänzer. Die R&B- und Pop-Sängerin aus Barbados hat in ihrer Karriere schon neun Grammys gewonnen - und noch vor vier Jahren ein Engagement für die Halftime-Show abgelehnt. Damals begründete sie ihr Nein mit dem Umgang der NFL mit Quarterback Colin Kaepernick, der aus Protest gegen Polizeigewalt und Rassismus in den USA beim Abspielen der Nationalhymne aufs Knie gegangen war und in der Folge zur unerwünschten Person in der Liga wurde.

Rihannas Auftritt voller Erfolg