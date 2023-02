Popstar Rihanna über schwierige Work-Life-Balance

Pop-Superstar Rihanna steht vor ihrem großen Auftritt in der Super-Bowl-Halbzeitshow auch körperlich unter Druck. "Die physische Herausforderung ist auf jeden Fall immens, aus vielen Gründen - Ich habe das eine Weile nicht getan", sagte Rihanna, die im vergangenen Jahr einen Sohn geboren hat, am Donnerstag in Glendale (Arizona). Sie werde bei der Show herumlaufen und versuchen, ein zweistündiges Konzert in ein 13-Minuten-Medley zu packen. "Und ob es floppt oder ein Erfolg wird - ich stehe dafür mit meinem Namen."

Mangelware Freizeit

Im Rahmen einer Pressekonferenz sprach die 34-jährige Musikerin auch darüber, wie sehr sich ihre Work-Life-Balance verändert hat, seit sie Mutter ist. "Es ist alles ganz anders", so Rihanna. "Die Balance zu halten, ist fast unmöglich, denn egal wie du es betrachten willst, Arbeit raubt dir immer Zeit mit deinem Kind." Sie sei aber überzeugt davon, dass sich ihr Halftime-Auftritt lohnen werde.

Ihr Mutter-Dasein habe ihr das Selbstvertrauen dafür gegeben. "Wenn du Mama wirst, bekommst du plötzlich das Gefühl, dass du es mit der ganzen Welt aufnehmen könntest", so Rihanna. "So beängstigend das auch war… die Herausforderung hat etwas Aufregendes, und es ist wichtig für mich, es dieses Jahr zu tun. Es ist wichtig für die Repräsentation. Es ist wichtig, dass mein Sohn das sieht."