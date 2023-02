Ben Affleck bekommt Ärger mit LJo in Super-Bowl-Werbung

Nach ihrem vermeintlichen Streit bei den diesjährigen Grammy Awards bekommt Ben Affleck schon wieder Ärger mit seiner Gattin Jennifer Lopez. Das Paar tritt gemeinsam in einer Dunkin'-Donuts-Werbung auf, die beim Super Bowl am Sonntag erstmals ausgestrahlt wurde. In dem Werbeclip fährt die Sängerin in ihrem Wagen bei einem Drive-In-Schalter einer Dunkin'-Donuts-Filiale vor und erwischt ihren Mann dabei, wie dieser als Angestellter bei der Schnellrestaurantkette tätig ist.

Lopez erwischt Affleck beim Jobben in Drive-In

"Was machst du? Ist es das, was du tust, wenn du sagst, dass du den ganzen Tag arbeiten würdest?", will JLo, sichtlich entsetzt, von Affleck wissen. Der ertappte Schauspieler teilt seinen Arbeitskollegen daraufhin mit: "Ich muss dann los, Jungs". Woraufhin Lopez aber noch schnell ihre Bestellung aufgeben will und Affleck bittet, ihr einen Donut mitzunehmen.