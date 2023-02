Eindeutiger Hinweis: Viertes Baby von Blake Lively und Ryan Reynolds schon da?

Im September wurde bekannt, dass Blake Lively und Ryan Reynolds zum vierten Mal Eltern werden. Dass der ehemalige "Gossip Girl"-Star schwanger ist, war zuletzt nicht mehr zu ├╝bersehen: Beim "Forbes Power Women's Summit" am 15. September zeigte Lively strahlend ihren Babybauch. Doch sollte der j├╝ngste Spross des "Gossip Girl"-Stars etwa bereits auf der Welt sein? Fans sind der Meinung, die Schauspielerin habe in den sozialen Medien einen eindeutigen Hinweis darauf gepostet, dass sie und Reynolds ihr viertes Kind still und heimlich zur Welt gebracht haben k├Ânnten.

Blake Lively: Nanu, wo ist ihr Babybauch hin?

Das Paar, das sehr auf seine Privatsph├Ąre bedacht ist, hat bereits drei T├Âchter namens James, Inez und Betty. Am Sonntag teilte Lively auf Instagram ein gemeinsames Foto von sich und Reynolds. Die 35-J├Ąhrige betitelte den Beitrag mit den Worten: "Puppy Bowl Sunday 2023", in Anspielung auf den Super Bowl, den sich das Paar offenbar im TV ansah, bevor sie augenzwinkernd hinzuf├╝gte, "war besch├Ąftigt".