"Wie alt bist du?" Prinzessin Kates schelmische Antwort auf Kinder-Frage

Fotografie-Fan Kate

Ex-Beatle Sir Paul zeigt dort in einer Sonderausstellung Fotografien, die er in den Jahren 1963 und 1964 gemacht hat. Kate, die sich f√ľr fr√ľhkindliche F√∂rderung einsetzt, besuchte unter anderem ein neues Learning Centre in dem Museum, wo von September an Programme f√ľr Kinder unter f√ľnf Jahren stattfinden sollen.