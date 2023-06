Prinz Williams Reaktion auf alte Geschichte über schimpfenden Prinz Philip

Es sind Zahlen, die erschrecken. Schätzungen zufolge gibt es in Großbritannien mehr als 300.000 Haushalte ohne festes Obdach. Und es werden immer mehr. Einen Anstieg um etwa ein Drittel über drei Jahre hat die Wohltätigkeitsorganisation Crisis ausgemacht. Prinz William will das ändern. Am Montag stellt der Thronfolger seine Initiative "Homewards" vor, dank der Wohnungslosigkeit bald nur noch "selten, vorübergehend und unwiederholt" sein soll. Williams Initiative, für die er am Montag und Dienstag landesweit sechs Pilotprojekte besuchte, ruft lokale Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen auf, die Kräfte zu bündeln und "maßgeschneiderte" Pläne für Unterkünfte zu entwickeln.