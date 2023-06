Wenn Harry und Meghan sich trennen: Wer bekommt das Sorgerecht?

Soweit die Theorie. In der Praxis tragen beide Elternteile Verantwortung und haben Rechte und Pflichten, die mit der Elternschaft einhergehen. Das Sorgerecht würde in der Realität also vermutlich innerfamilier oder gerichtlich geregelt werden. Dass Meghan vom König der Kontakt zu Archie und Lilibet verweigert werden würde, ist also mit ziemlicher Sicherheit auszuschließen.