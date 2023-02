Welche Probleme König Charles vor seiner Krönung noch zu lösen hat

Am Buckingham-Palast versuchten Anhängerinnen und Anhänger von Republic Ende Jänner, ein großes weißes Schild mit der Aufschrift "Polling Station" (deutsch: "Wahllokal") anzubringen. Die Organisation spricht sich für ein gewähltes Staatsoberhaupt aus. "Wir sollten eine Wahl haben zu entscheiden: Wollen wir Charles oder eine Wahl?", erklärte Sprecher Graham Smith der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge. Am Tag der Krönung wollen die Monarchie-Gegner eine große Demonstration abhalten. Auch in den Monaten zuvor sind Proteste geplant. Dass Charles die Monarchie-Gegner und -Gegnerinnen noch um umstimmen kann, ist unwahrscheinlich. Was ihm bleibt, ist für verstärkte Sicherheitsmaßnahmen zu sorgen.

Es ist die erste Krönung eines britischen Monarchen seit 70 Jahren. Charles' Mutter Queen Elizabeth II war am 2. Juni 1953 ebenfalls in der Westminster Abbey gekrönt worden. Sie starb am 8. September 2022. Seitdem ist ihr ältester Sohn König.