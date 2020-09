Weiterer Hinweis auf Geburt? Vater von Gigi Hadid schreibt emotionalen Brief an Enkelkind

US-Model Gigi Hadid erwartet Nachwuchs. Der Familienzuwachs ist aber nicht nur für die werdenden Eltern eine große Sache, sondern naturgemäß auch für die Großeltern. Auch Mohammed Hadid, Gigis Vater, dürfte es kaum erwarten können. Er schrieb dem Kind einen Brief, in dem er ausdrückte, als Opa immer bereitzustehen. "Hallo kleines Enkelkind, ich bin es. Mein Herz ist so glücklich wie nur möglich", so der 71-Jährige in der handschriftlichen Botschaft.