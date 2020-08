Gigi Hadid: Glamouröses Schwangerschafts-Shooting mit Babybauch

Lange hat Gigi Hadid ihre Fans warten lassen. Sie wolle sich Zeit lassen und erst dann Details zu ihrer Schwangerschaft teilen, wenn es sich richtig anfühlt, kommentierte sie kürzlich das Drängen ihrer Fans, ihren Bauch zu zeigen. Nun ist es so weit. Auf Instagram veröffentlichte das US-Supermodel eine Reihe an Bildern, die vor rund einem Monat - am 26. Juli, wie Hadid zu einem der Fotos schreibt - während eines professionellen Shootings entstanden sein dürften. Für die glamourösen Schwarz-Weiß-Bilder verantwortlich, sind die rennomierten Modefotografen Luigi Murenu and Iango Henzi. Sie "genieße diese Zeit und freue sich über all die Liebe und die Glückwünsche", so Hadid.