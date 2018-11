Hadid-Vater: Affäre mit Jungmodel? Ex-Geliebte packt aus

Kennengelernt hätten sich die beiden im September 2014 via Instagram, nachdem sie Hadid eine Nachricht geschickt hatte. Anfang Oktober seien die dann ein sexuelles Verhältnis eingegangen, obwohl sie damals beide in fixen Beziehungen waren. Erstmals habe Monde Hadid in Breslau getroffen. Im Laufe der Zeit sei ihre Verbindung immer intimer geworden. "Manchmal fragte er mich, ob ich ihm aufreizende Bilder schicken kann und natürlich tat ich das auch", so das Model.

So reagiert Hadids Verlobte

Ende 2017 habe sie die Beziehung dann beendet, um sich auf ihre Karriere zu konzentrieren. Der Immobilien-Fachmann ließ die Behauptungen seiner angeblichen Ex-Geliebten bisher unkommentiert. Seine Verlobte scheint dem Affären-Skandal aber keine Bedeutung zuzumessen. Sie gratulierte ihm am 6. November zum 70-Geburtstag mit einem Pärchen-Foto auf Instagram und ließ ihn wissen: "Baby, ich liebe und verehre dich!"