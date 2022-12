Weihnachtskarte: Meghan und Harry verfolgen andere Agenda als William und Kate

Nachdem Prinz William und Kate ihre Weihnachtskarte 2022 bereits veröffentlicht hatten, haben auch die Sussexes diese Woche ihre diesjährige Weihnachtskarte mit der Öffentlichkeit geteilt. Während sich William und seine Ehefrau auf dem Foto, das sie anlässlich des nahenden Weihnachtsfestes verschickten, zusammen mit ihren drei Kindern bei einem gemeinsamen Spaziergang auf ihrem Anwesen in Norfolk zeigten, präsentieren sich Meghan und Harry auf ihrer Grußkarte in Abendgarderobe bei einem Event in New York, ohne Archie und Lilibet.

William & Kate und Sussexes wünschen frohe Weihnachten

Körpersprache-Experte Darren Stanton hat die jeweiligen Weihnachtskarten miteinander verglichen und ein paar wesentliche Unterschiede festgestellt. Meghan und Harry hätten sich für einen professionelleren Look entschieden, stellt er gegenüber Express.co.uk fest.