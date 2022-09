Was wurde eigentlich aus "Mein Vater ist ein Außerirdischer"-Star Maureen Flannigan?

Laut ihrer Homepage ist Flannigan - heute 48 Jahre alt - aktuell als Dokumentarfilmerin, Regisseurin und Content-Creatorin tätig - etwa für Inhalte für Kinder. Derzeit arbeite sie an einer Kriminaldoku. Als Schauspielerin war sie zuletzt vor über zehn Jahren etwa in den Filmen "Do Not Disturb", "Das Herz eines Helden", "Wrestling with Angels" und "Retail" zu sehen. Gastauftritte hatte Flannigan unter anderem in den Serien "Law & Order", "Clan der Vampire" und "90210".