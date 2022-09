Wurde mit 18 weltbekannt: So sieht Avril Lavigne heute mit fast 40 aus

Lavigne verließ als Teenager ihr Elternhaus in einer kanadischen Kleinstadt, um erst in New York und dann in Los Angeles Musik zu machen. 2002 eroberte die damals 18-Jährige mit ihrem Debütalbum "Let Go" und der Single "Complicated" auf Anhieb die Charts.

Sie veröffentlichte bisher sieben Studioalben, darunter das diesjährige Album "Love Sux". Wegen einer schweren Borreliose-Erkrankung zog sich die Sängerin und Songwriterin 2014 vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurück.

Avril Lavigne heute