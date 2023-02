Traumatische Kindheit

Auch die Beziehung zu ihrem Vater Henry Fonda thematisierte die Schauspielerin im Gespräch mit Wallace. Sie habe ihn in einem ihrer letzten gemeinsamen Momente vor seinem Tod zum ersten Mal "zusammenbrechen und weinen" sehen. Auf die Frage, ob die beiden ihre Differenzen noch klären konnten, antwortete Fonda: "Bevor er starb, konnte ich ihm sagen, dass ich ihn liebe und dass ich ihm für alles, was nicht war, vergeben habe", so die Schauspielerin. "Und dass ich hoffe, dass er mir verzeiht, dass ich keine bessere Tochter bin. Ich konnte ihm das sagen."