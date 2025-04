Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Macaulay Culkin hat seit 30 Jahren keinen Kontakt zu seinem Vater Kit Culkin - wegen emotionaler und körperlicher Misshandlung.

Kit Culkin zwang Macaulay angeblich zu erschöpfender Arbeit und nutzte Machtmissbrauch, um Kontrolle auszuüben.

Macaulay betont, dass sein Vater sowohl ihn als auch seine Geschwister und Mutter misshandelt hat. Zusammenfassung öffnen Zusammenfassung schließen

Macaulay Culkin, dank dem kultigen Film "Kevin – Allein zu Haus" ewiger Kinderstar, sprach im Podcast "Sibling Rivalry", der von den Schauspieler:innen Kate und Oliver Hudson moderiert wird, über sein schwieriges Verhältnis mit seinem Vater Christopher "Kit" Culkin. Oder besser: sein nicht-existentes Verhältnis. Seit drei Jahrzehnten habe er keinen Kontakt mehr zu ihm, so der heute 44-Jährige. "Oh, er hat es auch verdient", betont er. "Er hat sieben Kinder und jetzt vier Enkelkinder. Und keines von ihnen will etwas mit ihm zu tun haben."

Emotionaler und körperlicher Missbrauch Schon in der Vergangenheit sprach Culkin offen darüber, dass das Verhältnis mit seinem Vater äußerst schwierig sei. Insgesamt hat Culkin sechs Geschwister, darunter der seit geraumer Zeit sehr erfolgreiche Schauspieler Kieran Culkin ("Succession"). Auch sein Vater ist Schauspieler. Seitdem er mit der Schauspielerin Brenda Song zwei Kinder hat und somit selbst Vater ist, hat sich seine Sichtweise auf seinen Vater sogar noch verschlechtert, gibt er zu. "Jetzt, wo ich selbst Kinder habe, wirbelt das etwas Staub auf. Ich kann es einfach nicht glauben, dass er so war. Er hatte wundervolle Kinder. Es ist verrückt.“ Kit Culkin gab seinen Job als Schauspieler auf, um der Manager seines Sohnes zu werden, als dessen Karriere in den 1980er-Jahren an Fahrt aufnahm. 2001 sagte er im Gespräch mit dem New York Magazine: "Mein Vater war schon immer misshandelnd, aber richtig, richtig, richtig schlimm wurde es erst später." So soll Kit seinen Sohn zu immer mehr Arbeit gedrängt haben, obwohl dieser betonte, erschöpft zu sein und eine Pause zu brauchen, was zu einem Gefühl der Machtlosigkeit führte.

"Er hat uns den Geist gebrochen" Macaulay Culkin erzählte Im Interview von verschiedenen Arten der körperlichen und emotionalen Misshandlung seitens seines Vaters. Nicht nur er, sondern auch seine Geschwister und seine Mutter seien Opfer davon gewesen. "Er hat uns den Geist gebrochen… Man müsste einfach dabei gewesen sein, um zu sehen, was für ein Mann er war."

Hilfe bei Gewalt Sind Sie Opfer einer Straftat geworden? Informationen, kostenlose Beratung und Unterstützung erhalten Sie bei der Verbrechensopferhilfe WEISSER RING. Telefonberatung unter: 0800 112 112 Wenn Gewalt oder Missbrauch einen Ihrer Angehörigen, Bekannten, eine Schülerin oder einen Schüler betreffen, dann wenden Sie sich an die Beratungsstelle Die möwe. Telefonberatung unter: 01 532 15 15 Wenn Sie als Frau von Gewalt betroffen sind, wenden Sie sich an die Frauenhelpline. Die Beratungs- und Hilfsangebote sind kostenlos und das Team rund um die Uhr erreichbar. Telefonberatung unter: 0800 222 555

So habe sein Vater (der ebenfalls bereits als Kind als Schauspieler tätig war) ihm einmal aus Machtgier das Schlafen verweigert. "Ich verdiente Gott weiß wie viel Geld, und Kit zwang mich, auf der Couch zu schlafen, einfach weil er es konnte. Nur damit du weißt, wer das Sagen hat, und nur damit du weißt: Wenn er nicht will, dass du in einem Bett schläfst, dann schläfst du eben nicht in einem Bett." Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn scheint also sehr stark von Machtmissbrauch geprägt gewesen zu sein. Bezugnehmend auf seine früheren Aussagen sagte Culkin im aktuellen Podcast mit den Hudson-Geschwistern: "[Er sagte:] 'Tu Gutes oder ich schlage dich.' Er war ein schlechter Mensch. Er war misshandelnd, körperlich und seelisch. Ich kann dir alle meine Narben zeigen."

⁠Kit Culkin hat sich in den letzten Jahren aus dem Rampenlicht zurückgezogen, sagte aber 2016 gegenüber DailyMail über Macaulay: "Ich betrachte ihn nicht mehr als Sohn."