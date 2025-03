10 ehemalige Kinderstars erzählen, wie das Showbiz sie verändert hat

Nach den Hauptrollen in Filmklassikern wie "Ein Zwilling kommt selten allein" und "Girls Club – Vorsicht bissig!" hatte Lindsay Lohan ein paar turbulente Jahre. Sie brach mehrmals das Gesetz, war in mehreren Reha-Kliniken und trat gelegentlich in ein paar TV-Shows auf. Gegenüber Variety erzählte sie: "Das erste Mal, als ich in einer Boulevardzeitung war, dachte ich: 'Oh mein Gott, ich fühle mich wie Britney Spears!', weil sie in einer Zeitung war und ich mich cool fühlte."

Doch damals war der Schauspielerin nicht bewusst, was die Berichte über sie anrichten würden: "Ich weiß, dass ich eine verdammt gute Schauspielerin bin, und es war meine Leidenschaft, seit ich ein Kind war", sagte sie. "Und ich weiß, dass ich in meiner Vergangenheit jung und unverantwortlich war – aber das ist es, was Erwachsenwerden ausmacht. Man lernt aus seinen Fehlern."