Kind Nummer 14: Elon Musk trägt Unterhaltsstreit öffentlich aus

Tesla verkauft

Am 31. März tauchte ein Video auf X auf, in dem St. Clair zu sehen ist, wie sie ihren Tesla im Wert von 100.000 Dollar abgibt. Das Auto war ein Geschenk von Musk, als die beiden liiert waren. Sie hätte keine andere Möglichkeit gehabt, so die Autorin, denn Musk habe die Unterhaltszahlungen um ganze 60 Prozent gekürzt.

Gegenüber der Zeitschrift People erklärten St. Clairs Anwälte: "Elon Musk hat finanziell gegen sein eigenes Kind Vergeltung geübt und seine finanzielle Unterstützung erheblich und einseitig reduziert. Er tat dies, nachdem Ashley gezwungen war, diese Angelegenheit vor Gericht zu bringen, als er sich weigerte, auf ihre zahlreichen privaten Versuche zu reagieren, diese Angelegenheit ohne die Öffentlichkeit zu lösen."